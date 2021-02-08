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宏碁搶過年紅包 輕薄筆電Swift 3激安下殺近萬元
宏碁（2353）大搶過年紅包！該公司表示，指定輕薄筆電過年激安下殺約萬元，好康天天加碼！指定輕薄時尚款Acer Swift 3(SF314-57G)具備星空灰及櫻花粉時尚色，具1.19 公斤輕薄機身，搭載GeForce MX250獨立顯示卡及Intel® Core™i5處理器，使用時間長達12個小時，內建512GB SSD儲存空間和8GB記憶體，配備USB Type-C連接埠等，定價31,900元，即日下殺近萬元，紅包價22,900元。
除此之外，上網登錄再加送Line points 點數1000點及安心出遊包(包括銀離水、Acer Earphone 300、時尚單肩包)；不只如此，過年期間再加碼，初一開始連續17日天天參加6000元line points抽獎，還可參加PS5抽獎，牛年最強促銷即日開跑。
NB品牌廠目前正處於產業景氣相對高峰期，能見度並已看到今年年中，目前宏碁、華碩（2357）尚未公布元月營收，不過市場預期，其本季營收年對年將見強勁成長。
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