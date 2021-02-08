群聯去年營運亮眼 員工獎金加總最高可領百萬元

今年台灣科技大廠去年在疫情衝擊下，營運上格外辛苦，農曆春節將近，各公司以加發獎金讓員工感受辛苦一整年，公司的慰勞之意，記憶體控制晶片廠群聯（8299） 今年在績效獎金、年終、加上尾牙獎金，員工各種獎金加總下，最高有機會領回百萬元的大紅包過年。

過去業績表現向來亮眼的群聯，公司的員工獎金及分紅等，就一直是業界關注的焦點。去年該公司全年營收以484.97億元創下歷史新高，營收年成長率將近9%，雖然全年獲利表現尚未公布，不過，由於去年該公司具業外收益，再加上去年第4季接單滿載、價格調漲等好消息，一般預期，該公司去年獲利表現值得期待，因此，全年獎金發放也引市場關注。

群聯發言體系表示，該以司2月5日已發放年終2個月，另外還有績效獎金、尾牙獎金。

此外，群聯去年獲利因有業外挹注，董事長潘健成也在尾牙獎金特別加碼，總計有2輪抽獎，第一輪大獎為8.8萬元，最低的普獎為8299元（群聯股號）。第二輪大獎為10萬元抽30個人，普獎也有3000元。以群聯員工人數約2000名，如光以尾牙獎金來看，群聯董事長潘健成就發出逾1500萬尾牙紅包。