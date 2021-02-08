市場供給減需求增 市場續看好今年記憶體展望

去年第4季以來，NOR Flash需求強勁，主要受到5G手機搭載OLED面板大增、真無線藍芽耳機（TWS）及先進駕駛輔助系統（ADAS）在新車的搭載率提升而大幅增加需求，今年第1季以來不僅供給明顯吃緊，價格也已上漲，市場法人看好，包括旺宏（2337）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）及鈺創（5351）等廠今年營運可望受惠。

供給面上，去年第4季以來，利基型記憶體DDR3庫存水位持續降低，導致現貨價格不斷走高，今年來漲幅已超過3成以上，集邦科技表示，主要原因由於電視、機上盒與網通產品需求回溫，供給端卻減少，如SK海力士（Hynix）已停產DDR3 2Gb，三星（Samsung）更是將部分舊製程產能移轉生產影像感測器，是DDR3供給吃緊的主因。

需求面上，5G智慧型手機搭載OLED面板已是主流，此趨勢不僅帶動NOR Flash需求，此外，蘋果去年推出iPhone 12不再隨機附贈耳機後，非蘋陣營的智慧機也跟進，此情況也大幅刺激TWS耳機出貨，業界預期今年TWS耳機出貨量將上看3.5至4億套，而TWS需求也讓高容量NOR Flash同樣出貨暢旺。

最後在車用市場方面，晶片全球大缺貨導致車廠被迫減產，但今年新車款大幅增加ADAS系統搭載率也是重要關鍵。車廠基於安全考量，ADAS搭載率愈高，每個系統對NOR Flash容量愈高且用量愈大。

在市場供給不增反減，再加上今年需求看好下，市場法人看好，今年旺宏、華邦電、晶豪科及鈺創等廠，今年營運將維持正向。