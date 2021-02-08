年前備貨潮湧入 亞電1月營收創歷年同期新高
亞洲電材（4939）公告2021年1月合併營收為1.99億元，年增116.09％，為歷年同期新高水準，主要受惠於5G通訊需求強勁，以及農曆年前下游提升備貨意願，挹注單月合併營收創下歷年1月新高表現，亞電樂觀今年可望擺脫疫情陰霾，重回營運成長。
亞電在疫情衝擊最大的2020年做集團內部調整，包括汰弱營運體質較差的客戶與優化出貨產品結構，整體效益在下半年開始顯現，而5G帶動智慧手機升級汰換潮，以及平板、NB、車用市場亦同步起飛，加上農曆年前各產業積極備貨，帶動1月單月營收攀升。
該公司也表示，中國大陸為杜絕新冠肺炎疫情再度擴散風險，各省政府鼓勵勞工「就地過年」，亞電旗下雅森昆山廠預計近八成員工選擇留在當地不返鄉，亞電亦配合客戶訂單需求，規劃提前開工因應，以延續出貨熱度。
亞電樂觀今年營運表現將優於2020，除疫情對產業的影響可望隨時間逐步遞減，5G通訊啟動亦有助供應鏈持續升溫，再加上東台廠即將完工啟用，預計上半年即可開始貢獻營收，初期將規劃全新塗佈線產能，以及調動部分成熟產品產線，不僅使集團生產更具調度彈性，亦挹注亞電營運再升級。
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