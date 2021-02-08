要靠紅鏈加分？「和碩」童子賢結盟「立訊」的兩大布局！

電子大廠和碩，繼合併子公司機殼廠鎧勝，1月28日更引進中國電子廠立訊入股鎧勝的機殼事業。和碩、立訊聯盟儼然成形，曾說過「供應鏈不分顏色」的和碩董座童子賢，引進立訊，背後又是哪些策略布局？

去年8月13日，代工大廠和碩宣布合併上市子公司、機殼廠鎧勝。當時適逢中國代工大廠立訊收購緯創廠區不久，紅色供應鏈威脅論甚囂塵上，外界也高度好奇和碩的競合布局。

而當時對外宣稱「可能性都存在」的和碩董座童子賢，近日完成合併鎧勝後，終於正式出手、與中企「立訊」結盟。

1月28日，鎧勝才完成合併不到兩周，旗下營收規模達鎧勝28％的「日鎧電腦配件」就增資引入立訊。立訊砸下60億元人民幣（約合台幣260億）接掌日鎧，占53％股權，也將在五席董事會中指派董事長與2席董事。

和碩是世界第二大iPhone代工廠，也是台灣營收次高的上市公司（僅次於鴻海），與蘋果新秀立訊「結盟」自然引發市場熱議，而業內人士也點出和碩這次出手的兩大關鍵布局。

布局一：劍指iPhone13訂單

和碩本業專注電子代工，子公司鎧勝則力拼高毛利的機構件，試圖達成垂直整合。

鎧勝2013年掛牌以來，曾連三年賺超過一個股本。不過，iPhone機構件訂單競爭壓力增加，導致近年鎧勝營運動能下滑，2018、2019已連兩年虧損。

這次和碩合併鎧勝，再引入立訊聯盟，美系外資就點出，這次合資劍指iPhone13的機殼訂單。對和碩、立訊兩者來說，「能有更好的資源配置與垂直整合。」

布局二：讓現金流更健康

而另一家美系外資指出，這次採用增資引立訊入股的方式，有其稅務、保留現金的考量。鎧勝在過去五年，資本支出規模就占了和碩的37％。因此引立訊，能讓和碩有更健康的現金流。

該外資點出，留存現金，和碩更能聚焦印度、越南的擴展。

和碩去年已斥資6.4億元購置越南土地。至於印度，儘管同業緯創印度廠遭暴動洗劫，童子賢仍表示，不影響和碩印度布局進度，最快今年年底就有機會投產。

資策會MIC分析師廖彥宜點出，品牌客戶因2020疫情衝擊供應鏈，加緊要求代工廠轉移，再加上印度政府的電子製造激勵計劃（PLI）給予優惠，會是台、中、韓手機代工業者，前往印度設廠的原因。

和碩短空長多，不怕競爭

而和碩讓立訊分一杯羹，外資展望和碩後市，多認為短期有壓力、中長線看好。

一家美系外資，在本次和碩、立訊結盟後，考量和碩持股下降將影響營收，因而看衰近期股價表現，目標價 65 元。

但另兩家美系外資，也點出兩強合力拼高毛利產品、健康的現金流，對和碩是利多，因此也喊出81.5、88元的目標價。

業內人士則指出，目前雙方在機殼事業結盟、各取所需。不過，未來若立訊在電子製造（如iPhone代工）崛起，結盟的雙方也難免強碰、彼此競爭。

不過，也正如童子賢所說，「產業趨勢大過顏色選擇」！也看和碩如何與崛起中的立訊共舞，在競爭與合作間，發揮公司在供應鏈上的最大價值。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.2.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）