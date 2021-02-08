筆電拉貨暢旺 新普、順達元月營收改寫近年新高

電池模組廠元月營收表現亮眼，除了龍頭新普（6121）元月營收來到歷史同期新高紀錄外，順達（3211）元月營收也為近六年同期新高。

順達元月單月營收為17.06億元，較上月僅小幅下滑2.22%，較去年同期則大增1.41倍，創6年同期新高。新普1月營收78.65億元，月減19.4%，但年增64.3%，1月為歷史同期新高。新普指出，因去年同期遇年假，工作日較少。

順達也搶先公布109年財報，全年稅後盈餘10.35億元，年成長25.15%，每股純益為7.02元，EPS為近八年新高。

順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收逾90%，由於IT產業競爭激烈，近幾年公司亦努力往非IT產品佈局，包括動能電池的電動摩托車/電動自行車、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等。

全球新冠肺炎疫情引爆遠距生活及宅經濟需求，NB出貨旺到爆，帶動順達去年業績強勁成長，去年第4季合併營收為52.82億元，營業淨利為3.77億元，稅後盈餘為2.22億元，單季每股純益為1.51元，略低於前一季的1.86元；累計109年合併營收為193.48億元，年成長8.82%，營業淨利為13.43億元、年增高達五成，稅後盈餘為10.35億元，年成長25.15%，每股純益為7.02元。

去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，順達目標三年非IT產品占比能達到15%至20%。由於全球新冠肺炎疫情未止，遠距生活及宅經濟需求延續，順達今年上半年營運可望優於去年同期。