快訊

八強激戰／票選HBL人氣球隊 就有機會拿走冠軍賽門票等大獎

勞動基金弊案 北檢起訴游迺文等12人求判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永大獨董陳世洋：將對黃福雄求償 避免惡戰盼修法

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
永大獨董陳世洋：將對黃福雄求償，避免惡戰盼修法。攝影／黃淑惠
永大獨董陳世洋：將對黃福雄求償，避免惡戰盼修法。攝影／黃淑惠

永大（1507）今（8）日召開股東臨時會，解任另一獨立董事陳世洋。陳世洋今天一早發出聲明，對此事深表遺憾，將對黃福雄進行求償，期盼修法讓公司治理更完善。

陳世洋表示，為導正公司治理，並遏止無正當理由解任董事之歪風，將依公司法第199條第1項、第23條及第8條規定，訴請賠償所受損害，要求黃福雄先生連帶賠償本人於永大機電剩餘董事任期之薪酬損失；並決定在扣掉相關稅費後，半數以上金額將捐給「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

陳世洋亦重申，永大機電股利分配建議案，審計委員會縱非「應召開」審議，亦必屬「得召開」審議，但絕非「禁止召開」審議。包括台積電（2330）、聯發科（2454）、玉山金（2884）、東元（1504）、統一（1216）、裕隆（2201）之股利分派案，亦係依法先經「審計委員會」討論，先行決議做成「建議案」後，再送交董事會議決及股東常會最終承認。

若日立支持之獨董黃福雄先生，於去年4月認為本人召集審計委員會，係屬『違法召集』，則為何不當下即鳴鼓而擊之的提出解任要求，卻拖到半年後日立單獨取得永大過半股權後才提出，此足證，這個訴求在有爭議的地方。

陳世洋也呼籲為遏止剛好過半的大股東，規避全面改選及累積投票制，惡意的無正當理由召開股臨會，僅解任1席他方董事，並同額補選己方董事1席；建議修改公司法第199條，强制公開發行股票之公司股東會為前項解任之決議，一律限應有代表已發行股份總數四分之三以上股東之出席，以出席股東表決權四分之三以上之同意行之。但在修法之前，則應先由證期局及證券交易所要求公開發行公司修改章程，提高股東出席比例及表決權比例均至四分之三以上，如此方能保障市場派董事及獨立董事執行公司治理並監督公司經營之席次。

陳世洋期盼政府能藉由本件負面教材，積極修法，那麼遭「無正當理由解任」，亦值矣。

永大獨董陳世洋在股東會之前發簽名聲明稿。陳世洋提供
永大獨董陳世洋在股東會之前發簽名聲明稿。陳世洋提供

股東臨時會

延伸閱讀

新聞中的法律／勞基法何不因業制宜…

嘉縣偵查隊小隊長酒駕撞傷女騎士 記大過調職送辦

中原大學校長屆退又代理 教育部認定不符內規

影／中彰交界溪尾二橋通車！「非洲大遷徏」成另類焦點

相關新聞

永大獨董陳世洋：將對黃福雄求償 避免惡戰盼修法

永大（1507）今（8）日召開股東臨時會，解任另一獨立董事陳世洋。陳世洋今天一早發出聲明，對此事深表遺憾，將對黃福雄進行...

聯發科第二 晶心科業績大爆發

美中科技戰自美國總統川普開啟戰端以來，雙方戰火越演越烈，也使得台廠迎來中國轉單的契機，2020年3月以來立積(4968)漲幅高達5.22倍，聯發科(2454)漲幅也高達2.47倍。

2016年VR元年百花齊放 蘋果傳將推出VR新品

2016年可以說是VR、AR元年，當年寄予厚望的Apple Watch並未帶動智慧手錶市場成為繼智慧手機後，下一個明星產品，許多廠商轉而投向更具話題性的產品開發，其中尤以VR、AR虛擬實境最受矚目，但隨後因為成本高，普及率低，又打回原形。

要靠紅鏈加分？「和碩」童子賢結盟「立訊」的兩大布局！

電子大廠和碩，繼合併子公司機殼廠鎧勝，1月28日更引進中國電子廠立訊入股鎧勝的機殼事業。和碩、立訊聯盟儼然成形，曾說過「供應鏈不分顏色」的和碩董座童子賢，引進立訊，背後又是哪些策略布局？

筆電拉貨暢旺 新普、順達元月營收改寫近年新高

電池模組廠元月營收表現亮眼，除了龍頭新普（6121）元月營收來到歷史同期新高紀錄外，順達（3211）元月營收也為近六年同...

聯電解盤市況…晶圓代工 產能缺到明年

聯電共同總經理王石表示，疫情導致筆電等宅經濟需求大好，並使得4G轉換至5G的腳步加快，相關行動裝置對IC用量大增，加上車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。