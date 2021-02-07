群光元月營收92.11億元 創同期新高

延續去年Chromebook的強力需求，群光電子（2385）公布元月營收92.11億元，創下同期新高，月增10%，年成長48%。

因NB需求火熱，法人預期，群光今年第1季營收將可年增近三成，全年營收將有兩大成長動能，分別為宅經濟帶動的NB與電競產品需求，以及新品齊發的影像產品。法人進一步指出，強勁的NB與Chromebook需求，有助於群光擴張營收，且電競產品2020年表現亮眼，預期今年亦將延續成長態勢。

群光表示，因應新冠肺炎疫情，遠距工作以及遠距學習等生活新型態方興未艾，帶動NB需求熱潮，因此群光去年在NB零組件產品，包括鍵盤、鏡頭模組以及電源供應器等，紛紛大幅成長，2020全年營收攀登歷史新高點，達到951億元。受惠於NB相關產品持續延燒的成長柴火，今年開春首月營收即突破90億元，不但較上月逆勢成長，更改寫同期新高，也成為史上第三高營收。

法人表示，目前教育筆電需求持續熱轉，春節期間各個生產線莫不卯足全力備料留人，以滿足客戶需求，而因今年許多關鍵半導體產品均處於嚴重缺料狀態，大型規模廠商較有能力爭取到充足料源，預期客戶將繼續尋求大型規模廠商支援供貨，未來大者恆大態勢將持續增長，因此群光在NB相關產品，鍵盤、影像模組以及電源供應器的市佔率，應可繼續突破去年紀錄，保持全球領先。

至於群光的影像產品在2021年預計將大幅成長約二成，隨著泰國新廠的建置完成，將帶來充足的產能，加上影像產品客戶在今年紛紛推出新產品，除原先的智慧家庭領域，亦開始進入企業用、車用以及醫療影像等領域，持續為影像產品應用加值，顯示群光研發動能充沛，贏得國際大廠肯定，今年營收將朝突破千億邁進。

法人分析，群光過去五年的股利配發率都在七成以上，配息政策一向穩定，平均殖利率將近6%。群光去年前三季EPS已達6.02元，法人預估，2020年本業獲利能力可望大幅成長，以目前股價來看，殖利率預期將超越過去五年平均值。