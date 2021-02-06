台大學霸應徵台積電！面試亂答超慘下場曝光

「爽缺」人人都想要，卻不是任何人都能要得起，一名台大畢業的網友分享了他征戰南北的面試經驗談，曾經的他因為心氣大，咬定朋友能幫他內推台積電，所以不認真準備面試，結果到頭來什麼工作都沒得到，他透過警示文也勸告學弟妹，面試真的要認真做功課才行。

畢業於台大物理學碩士的網友在PTT發文分享面試心得，他回憶去年7月底，在還沒找到新工作前就辭了研究助理，結果都在耍廢吃老本，直到10月才請朋友內推台積電，結果沒有收到回音，11月再請朋友內推美商科磊（KLA）還是被拒絕，這才讓他開始認真找工作。

原PO分享他在台積電的面試心得「一開始我的心態真滴（的）是很母湯，一整個很懶、一整個很想靠關係，覺得有人推薦我就可以找到工作了，所以也沒怎麼認真寫履歷跟準備面試」。

在台積電官網登錄履歷之後，面試邀約如雪片般飛來「還會有主管直接打電話問我要不要來輪班」詢問過朋友後得知那些職缺是所謂的「產線三寶」、「拒絕就對了」而後才終於等到了朋友推薦的職缺。

到了台積電七廠，人資便帶原PO去做英文跟適性測驗，「不知是我太久沒碰英文還是怎的，我覺得那個英文比多益還難耶，而且十五分鐘要寫八篇閱測是哪招？」

考完測驗後，人資告知原PO怎麼坐車去找主管面談，不過原PO根本沒有好好準備面試，主管請他自我介紹，他也只是草草三句就沒了。

接下來的面談更是荒腔走板，主管問原PO「知道OPC engineer是在做什麼的嗎？」他只答「調參數」，接著主管就很緊張地解釋光罩的模擬與重要性以及背後的物理意義，而主管再問「為什麼要來應徵這個職缺？｣原PO居然回答「聽說很涼，我朋友說他平均每天七點下班」。

這樣的胡鬧對話讓主管急忙解釋「你不要聽他亂講，你知道你朋友的team leader每天工作十四個小時嗎？你知道我們單位在忙的時候可能連續兩個禮拜都這樣嗎？每天工作十四個小時連續兩個禮拜你可以接受嗎？」

即便主管解釋，卻也只是換來原PO蠻不在乎的說「我覺得我說不行的話就會失去這份工作耶…可以啊！」期間陸陸續續談了工作的內容，結束後主管也是很有禮貌的送原PO離開，從此後他再也沒收到台積電的消息「我覺得我現在一定在台GG的黑名單裡面」。

事後原PO回想這段面試也十分慚愧，「真是辛苦主管跟人資了，浪費你們的時間很不好意思，奉勸各位，面試一定要好好準備，雖然我覺得應該是不會有人比我更扯啦」。