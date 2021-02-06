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鴻海線上嘉年華會 抽獎總金額高達數億元

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）成立47年來今（6）日首次舉行線上嘉年華會，共有全球20多個國家與地區的15萬人觀看，鴻海原規劃20個100萬元大獎，裕隆集團提供五台納智捷汽車，董事長劉揚偉再加碼27個100萬元，以及五台納智捷汽車，線下又有數百個數十萬元的現金抽獎，使得總金額高達數億元，來感謝員工的辛勞。

今年的鴻海線上嘉年華，不僅連線逾20個國家及地區的同仁，更邀請金曲歌王蕭敬騰、天生歌姬A-Lin現場Live大展歌喉，陳零九與鴻海創辦人郭台銘女兒「妞妞」同台獻唱大秀舞蹈天分，還演出特別橋段向同仁致意。

劉揚偉在今年現場特別獎，感謝裕隆（2201）提供五輛納智捷休旅車給員工抽獎同歡。此外，今年也是鴻海成立第47年，員工最大獎100萬現金獎，原先規劃是20位，劉揚偉一路加碼到47位，現場還call out獲獎的員工，若成功接起電話，更繼續加碼送iPhone 12 Pro。

同時，為了增加同仁線上線下互動樂趣，今年新增「Lucky Ball」玩法，讓員工選擇幸運數字，現場抽出，得獎者可以獲得百萬元的購物點數。有別於以往，今年嘉年華會抽獎，根據員工滿意度調查調整，大幅提高現金大獎的名額，總金額高達數億元。

除了台灣外，兩岸三地大中華地區的員工也能透過線上參與鴻海嘉年華。印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等區域，逾20個國家及地區的同仁也都可以線上觀看，總共15萬名員工同時在線，並且一起參與抽樂透獎品的喜悅。

鴻海 納智捷 劉揚偉

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