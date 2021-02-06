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郭台銘：全球經濟挑戰仍巨大 紓困力道會隨時間疲軟

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者蕭君暉攝影/報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。記者蕭君暉攝影/報系資料照

鴻海（2317）今（6）日下午舉行線上嘉年華，創辦人郭台銘在致詞時表示，很多人問我對今年全球經濟的看法，由於受到疫情影響的時間拉長，各個國家政府對於紓困的力道，也會隨著時間有些疲軟，有些產業會受惠於疫情，像是3C產業、生技健康產業等，但其他各行各業，面臨的挑戰是巨大的。

他說，應該要抱持審慎及如履薄冰的態度，來因應市場的變化，他還是一句老話，沒有不景氣、只有不爭氣，我一直鼓勵年輕人，為自己爭取機會，我本人也是，從一無所有打拼到今天。

郭台銘希望鴻海集團的舞台，能夠協助年輕人在這舞台上找到一展長才與發展抱負的機遇，他個人非常期望，更多新世代年輕人加入鴻海這個大家庭，也希望你們能為這個集團帶來新的活力。

展望未來，郭台銘說，科技與創新是集團轉型升級的必經之路，所以今年年初，在董事長劉揚偉的運籌規劃之下有了鴻海研究院的揭牌成立，讓鴻海集團可以邁向一個新的里程碑。

他強調，鴻海研究院的成立，所代表的意義是集團願意投資在創新研發上，一個5兆規模的產業集團，關鍵要做好兩件事，一是穩健經營，它是經營的基礎，二是創新研發，它是發展的動能，我對劉董事長領導創新的鴻海未來深具信心。

鴻海 疫情

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