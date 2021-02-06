劉揚偉：電動車是鴻海轉型「重中之重」 MIH已達635家廠商

鴻海（2317）今（6）日下午舉行線上嘉年華活動，董事長劉揚偉在致詞時表示，為了因應世界趨勢的發展變化，以及朝「科技的鴻海」目標邁進，鴻海決定未來五年就是要發展3＋3的產業與核心技術。

他說，在三大產業中，電動車特別是重中之重，我們是透過MIH聯盟，第一個提供給業界開放的底盤平台，打造全新的電動車產業供應鏈。

他指出，目前MIH聯盟已經得到約635家左右的廠商響應，其中包括了許多國際知名大企業。MIH工具平台也將在2月馬上會開放全球開發者預定，4月底開始對外交貨。

他說，這些成果我們要感謝很多人、很多單位，大家都有志一同地希望能促進電動車產業的開放與共享，為電動車產業的蓬勃發展做出貢獻。

劉揚偉說，他要謝謝鴻海創辦人郭台銘，過去一年來對公司經營團隊的信任與支持，讓集團可以在過去創辦人所打下的堅實基礎上繼續發展。

另外，劉揚偉也謝謝鴻海同仁與眷屬們，因為有各位同仁的努力付出，以及同仁眷屬的支持，讓我們同仁可以無後顧之憂地在工作崗位上全力打拼，所以過去一年，即使有疫情肆虐，鴻海仍然繳出了一張不錯的成績單，我們2020的年營收達到了5.35兆元，所以，在此我要向大家深深的一鞠躬，表達我最誠摯的感激。