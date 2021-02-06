玉晶光搶蘋單 資本支出20億

光學鏡頭廠玉晶光昨（5）日召開董事會，通過資本支出預算20.98億元。玉晶光為高純度的蘋果概念股，外界解讀是為蘋果新機種預作暖身。玉晶光表示，投入資金主要為產能擴充，製程精進及設備汰舊換新等需求，因應未來營運所需。

近日分析師出具報告，直指陸系鏡頭廠舜宇今年將加入iPhone供應鏈，衝擊大立光、玉晶光。外界解讀，玉晶光此時大動作公布今年資本支出預算案，喊出加碼產能、支應客戶訂單需求，宣示「主權」意味濃厚。

玉晶光與大立光都是iPhone鏡頭主力供應商，上季受惠蘋果新機iPhone 12拉貨，單季營收49.24億元，創歷史次高，季減5%，年增30%。對今年營運玉晶光仍正面看待，玉晶光董事長陳天慶在去年12月的法說會上強調，依照目前客戶需求，本季營收有機會比往年同期好，最終成果要看客戶實際拉貨而定。

玉晶光去年全年合併營收158.94億元，年增32.01%，為歷史新高。外界估計，玉晶光去年獲利仍有機會超越前年每股純益（EPS）24.79元，連兩年寫新猷。

陳天慶日前強調，今年營運動能除了整體市場對鏡頭需求量增加外，也要提升對客戶的市占率；總經理郭英理信心喊話，今年不論美系或中系客戶對於高階鏡頭需求仍強勁。

玉晶光去年以來針對大客戶蘋果訂單需求積極擴產。玉晶光去年前三季財報中，資本支出逾60億元，創新高、更首度超越大立光。