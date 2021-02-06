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三星砸170億美元 德州建廠

經濟日報 / 編譯黃淑玲、記者尹慧中／綜合報導

三星集團內部評估已久的美國投資擴產計畫浮上檯面。據三星向美國德州官方提供文件顯示，三星擬在德州奧斯汀園區，投資約170億美元興建新的晶圓廠，超過先前市場傳出的百億美元水準以及台積電美國專案投資120億美元額度，計畫最快今年第2季動工，2023年第3季營運，市場認為三星志在英特爾CPU委外代工大單。

三星新廠將比台積電新廠提前一季營運。台積電表示，不評論競爭對手訊息。

業界分析，從三星規畫來看，新廠是5奈米以下先進製程，全部採用極紫外光（EUV）設備生產，外傳計畫最大月產7萬片。三星在德州奧斯汀有一座12吋廠，當地員工約3,000名，計畫擴建新廠區，創造1,800個工作機會，新廠員工最初平均年薪規畫6萬6,254美元（新台幣約185.5萬元）。

三星 台積電

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台積電鼠年市值增7.75兆元 股東一張賺30.9萬元

路透：三星投資170億美元 在德州奧斯汀設立新晶片廠

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