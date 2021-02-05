快訊

獨／校產數百億！文大董事長懸缺逾一年 董事今改選流會

抗告成功！潘懷宗詐領助理費200萬交保 被高院撤銷發回

勝華重整案 楊梅幼獅面板廠處分金額44.85億

經濟日報 / 記者黃淑惠陳美玲／台北即時報導

工業地產投資熱，瑞普萊坊以44.85億元標出勝華科技（2384）楊梅幼獅廠，趕在年關前收紅盤，得標人景碩（3189）於桃園新屋、楊梅均有設廠，看準產業榮景，持續加碼自用資產、搶攻市占。

本次處分內容包含，土地27,279.5坪、建物40,154.24坪及動產設備一批，合計44.85億元（未稅）。瑞普萊坊總經理劉美華說明，勝華科技曾為全球第二大觸控面板廠，也是蘋果最重要的觸控面板供應商。法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得號稱是近年來最複雜重整案的全台資產標售執行資格。

執行團隊花了超過兩年時間，在權益保全、物件調查、執行技術、法規限制、交易策略等層面，陸續克服與一般商仲標售截然不同的高難度挑戰。

劉美華表示，受惠於中美貿易戰及疫情斷鍊風險，台灣半導體業持續擴大投資規模，工業地產出現爆發性成長。根據瑞普萊坊統計，去年全台工業地產交易金額達新台幣1,472億元，創歷史新高，尤其可以馬上無縫接軌的廠房產品炙手可熱，在土地、廠辦、廠房三類產品中，脫穎而出，交易金額約372億元，是過往的兩、三倍，且年增68%，需求成長最強。

劉美華認為，台積電（2330）今年第一季法說會宣布今年資本支出為250億美元至280億美元，較去年大增45%到62%以上，更是為市場打上一劑強心針，影響所及，半導體設備、IC設計、面板、記憶體、被動元件、封測、電動車、航運各類投資需求也跟著發燙。預估今年自用型買方對廠房投資的需求依舊暢旺，後續投資交易不受疫情影響，仍能持續挑戰新高。

觸控面板

延伸閱讀

賞櫻秘境再+1！桃園「秀才步道」滿山櫻花，融合芒草成「粉金花海」好吸睛

農會驚見警匪對峙 楊梅警實施防搶演練

群創、友達 認購搶鏡

景碩拚擴產 啟用新方案

相關新聞

台灣科技業「最恨」的義大利人 蘭奇如何連助兩品牌問鼎世界霸主？

在科技業工作的人，想起十年前的宏碁（2353）與這位義大利人蔣凡可‧蘭奇（Gianfranco Lanci）的這段「糾葛」故事，都不免倒抽一口氣。

「衝組」李維斌 要為鴻海衝升級

鴻海轉型大計啟動！力拚電動車引發市場熱議之外，近日揭牌的「鴻海研究院」，更擔當前瞻研發角色帶領轉型。新上任的執行長李維斌，如何以軟體專家角色，帶領電子製造帝國鴻海起飛？

科技公司員工PTT曬年終 廣達有六個月超「香」

科技業年終獎金陸續開獎，今(5)日PTT科技版有相當多有關年終訊息，一則以「肉鬆開獎」文章中，透露廣達（2382）的年終...

欣興兩度火災 外資：仍看旺產業前景

PCB大廠欣興二度發生火災，3家美系外資出具報告指出，短期恢復進度恐延遲，但對生產、營收影響有限，且持續看旺ABF、BT...

台積電訂單太滿，給三星機會？楊應超：老大先挑單

台積電7奈米以下先進製程產能大爆滿，不時傳出客戶可能轉單到三星的消息。針對對手搶單，科克蘭資本董事長楊應超坦言，外包的客戶不會希望只有一家做，至少兩家或是三家，但產業最重要是誰當老大，很明顯現在台積電是老大，會先挑利潤較好的單。

去年我國半導體設備產值可達650億 連九年創新高

經濟部統計處今（5）日公布我國半導體設備產值，2020年1至11月產值已來到594億元，年增9.5%，預期2020年全年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。