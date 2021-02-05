台股鼠年外資賣超6,389億 從金融、晶圓代工提款

台股封關收在15,802點，統計金鼠年上漲3,683點，漲幅3成，但是外資卻是賣超6,389億元，大手筆從金融股、晶圓代工、傳產龍頭股提款；買超最多的則是宏碁（2353）。

台股金鼠年大漲，外資賣超，投信則是買超510億元，自營商賣超1,734億元，但台股仍是上漲3,683點，統計鼠年外資賣超前十大依序是中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、聯電（2303）、元大金（2885）、永豐金（2890）、開發金（2883）、台積電（2330）、第一金（2892）、台泥（1101）等，其中金融股達7家，成為外資主力提款機，另外，晶圓代工雙雄台積電、聯電也外資大賣。

台積電股價以632元封關，鼠年漲幅達89.79%，不過，外資則是從台機電大提款，賣超566,286張；聯電以52.9元收盤，鼠年漲幅229.6%，同樣遭外資賣超964,141張。

若以外資買超前十大來看，依序是宏碁、欣興（3037）、友達（2409）、鴻海（2317）、東和鋼鐵（2006）、 智邦（2345）、廣達（2382）、聯發科（2454）、台達電（2308）、正新（2105）等；外資鼠年買超宏碁21萬7,649張最多，其次是買超欣興21萬6,922張，買超友達21萬2,214張居第三；聯發科盤中寫下987元天價，終場收在950元，鼠年漲幅達126.73%，外資買超87,227張。

群益長安基金經理人王耀龍指出，1月IHS Markit 台灣製造業 PMI 連續第 7 個月擴張，且從上月的59.4續升至60.2，創下 2010年4月以來新高紀錄，顯示製造業景氣熱度持續提高。

王耀龍表示，儘管近來海內外疫情仍有雜音傳出，且農曆春節工作天數減少也可能影響指數表現，但防疫管制措施再度升級，及海外陸續施打各式疫苗，有助於降低疫情失控蔓延風險，預期未來製造業 PMI 仍將保持穩健擴張態勢，基本面表現應無虞。

王耀龍認為，在各國寬鬆政策延續下，資金行情未退，加上現金股利開始公布後外資也可望回補殖利率行情，有利於指數上攻，台股後續表現仍不看淡，不過在操作上仍須關注全球疫情發展、經濟復原腳步及高檔獲利調節狀況。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今日封關表現是近10年來最好的一個農曆年封關日當日漲勢，雖然鼠年封關未收復萬六大關，不過從國內外經濟與企業獲利面來看，牛年紅盤日之後台股仍有行情可期，且國際疫情狀況持續舒緩，更有助經濟表現，台股後市無須看淡。

葉獻文分析，整體牛年展望，電子股仍將是推升台股上漲不可忽視的一環，晶圓代工大廠今年資本支出預估將達250至280億美元，創歷史新高，凸顯市場對先進製程的強勁需求，且台灣在全球晶圓代工市場以65%市佔率高居世界第一，顯見台灣半導體在全球科技發展具領先及關鍵地位，目前半導體產業占台股市值約4成，亮麗的業績成長可望持續支撐台股動能。