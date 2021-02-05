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PC備貨動能暢旺 NAND Flash wafer Q1合約價將止跌回穩

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce表示，近兩周以來，主要由於筆電需求仍持續增加，PC OEM對供應商進一步積極要求加單client SSD，造成NAND Flash需求同步增溫。除此之外，上游供應商的庫存水位先前已因智慧型手機增加備貨而下降，且在資料中心客戶將自第2季起恢復採購的預期下，減少供給毛利較低的NAND Flash wafer市場，使得NAND Flash wafer合約價已連續兩個月（含去年12月與今年1月）跌幅收斂。

TrendForce表示，原先預計在第1季起積極轉進NAND Flash 1XX層世代的筆電SSD產品，由於OEM目前的驗證時程不如預期，導致產品無法轉進，因此目前仍須以92/96層為主要供應。使得市場需求主要均集中在92/96層或64層等世代，進而產生供給吃緊。該現象讓市場中優先順序最低的NAND Flash wafer首當其衝，部分供應商甚至已在2月調漲價格，故TrendForce第1季的價格跌幅預測已從原先10~15%轉為大致持平。

展望第2季，NAND Flash wafer市場，由於供應商將全力專注在enterprise SSD為主的需求動能上，因而對NAND Flash wafer需求的供給減少。模組廠需求則受到控制器IC缺貨及漲價的影響，導致訂單受到壓抑，因此在供給與需求均弱的情況下，預估wafer價格大致持平。

然而，上游IC缺貨情形嚴重，縱使NAND Flash供應商近期全力滿足其client SSD需求，仍須留意未來出現原物料供貨不均，進而導致實際出貨量不如預期的風險。除此之外，若下半年疫情逐漸緩解，筆電需求則有可能往疫情前的水準靠攏，意即目前PC OEM所設定的全年度出貨目標也可能面臨修正，故TrendForce認為下半年NAND Flash市況仍存在不確定性。

而針對NAND Flash wafer市場來看，目前供給緊缺歸因於主要需求集中在部分產品世代，進而支撐今年上半年的跌價空間，後續則有server為主的需求支撐。然而，美光（Micron）將於今年第3季開始放量其176層的產品，由於其成本大幅改善，加上主要應用屆時已轉進更高層數，因此對下半年NAND Flash wafer的價格影響有待進一步觀察。

NAND Flash Flash NAND

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