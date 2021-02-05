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零組件缺貨 研華Q2營收將遞延3-5%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

研華（2395）今（5）日公布2021年1月份合併營收報告為45.11億元，較去年同期增加13.79%，但月減少10%。研華指出，一月接單狀況於三大區域呈現全面性回溫，接單與出貨比值（B/B Ratio）達1.4，唯市場上有部分零件呈現供給不足及供貨時間拉長狀況，預估對第二季營收將產生3至5%的遞延效果。

研華表示，一月單月營收，以區域別營收表現，中國與韓國及台灣市場表現最為突出；年對年分別有92%、 42%、20%成長；以事業群而言，除了應用電腦事業群（ACG）營收呈現年對年下滑外，其餘均為正成長表現，其中以工業物聯網事業群（IIoT）及智能物聯網服務事業群（SIoT）表現最為突出，分別有46%與30%的正成長。

營收 研華

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