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達興材元月營收3.8億元 近17個月新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

達興材（5234）今（5）日公告元月營收3.84億元，年增5.7%、月增12.9%，為近17個月以來新高。董事長林正一表示，今年在疫情趨緩、新品逐步放量下，預期顯示器半導體和關鍵原材料等三大產品線營收都將成長；中港新廠則預計在今年下半年完工啟用，將以半導體材料和關鍵原材料為主要產品。

達興材料是面板廠友達（2409）與化工大廠長興（1717），合資成立的光電業特用化學材料廠，產品組合以顯示器材料為主，占營收比重逾九成，其餘為近年致力發展的半導體高端封裝與先進製程材料，以及上游關鍵原材料。林正一表示，公司去年在顯示器、半導體和關鍵原材料等三大產品主軸有顯著進展，但還未明顯反映在營收及獲利上，期望接下來能順利開花結果。

達興材執行副總經理莊鋒域指出，去年在顯示器部分的PS間隙材有新客戶加入，公司持續站穩該產品的領先地位，全球市占約40~50%；PI液晶配向膜也有導入新客戶，並穩定放量中；BM黑色光阻也導入了客戶的新產線。他指出，面板是達興的基本營收來源，未來將持續優化製程，並透過原材料自製優化成本，市占率仍有向上空間。

半導體原料產品以台廠客戶為主，預計今年下半年完工啟用的中港新廠將主要供應半導體材料，幫助達興材擴大在半導體材料的產能。關鍵原材料目前最主要仍是自用為主，並且是改善顯示器材料成本結構的重要因素，不過現在已有客戶進入驗證階段，未來可望擴大對外銷售的比重。

在研發方面，達興材指出，公司在LCD高端材料、OLED及Micro LED等材料都有布局，尤其折疊式產品的應用材料開發已有一定成果，如果未來應用面增加、客戶放量，都能即時提出供應方案。

半導體 顯示器 營收

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