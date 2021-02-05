兆勁元月營收1.57億元 寫歷年同期新高

兆勁科技（2444）公布今年1月合併營收達1.57億元，受惠網通事業主要客戶訂單需求持續暢旺，推升整體出貨持續站穩高檔水準，再加上記憶體事業國際客戶代工訂單挹注，進一步堆疊整體營收動能表現，今年首月營收繳出歷年同期新高水準，並較去年同期的1.43億元成長9.85％。

兆勁表示，受惠旗下網通事業歐洲、美國等地區主要客戶接單、出貨動能強勁，以目前網通事業銷售區域來看，1月歐洲、美國、亞洲、台灣分別為57.61％、5.68％、36.29％、0.42％，其中，歐洲、美國地區銷售更較去年同期分別成長55.64％、26.34％，看好全球居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求持續暢旺，持續創造兆勁旗下網通事業良好業務發展環境。

兆勁除持續深化網通事業、積極拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，一方面，在半導體減薄再生晶圓技術方面，目前已出貨的兩家半導體廠商已將再生晶圓業務列入該公司營運重點，為讓半導體減薄再生晶圓能順利開展與實施，已再進一步規劃與兆勁簽訂半導體減薄再生晶圓設備技術合作合約。

另一方面，高速光通訊雷射晶片 (VCSEL Chip)以開發設計及生產VCSEL晶片為主，主要應用於光通訊及精密感測兩大領域，目前已有在國內晶圓代工場投片試產，現階段主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，公司已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試，預計今年下半年進入試量產，正式跨入光通訊晶片IC設計領域。

展望今年第1季，兆勁維持審慎樂觀看法。由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業訂單需求保持暢旺，有望推升全年營運有明顯大躍進，另一方面，亦同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能。