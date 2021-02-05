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疫情變數逐漸淡化 立凱電營運持續回穩

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今（5）日公告1月合併營收為1,700萬元，與去年第一季表現相較，今年1月營收已達去年第一季營收的54％，延續去年營運升溫趨勢，預期今年營運將持續回穩。

立凱電今年1月份取代鉛酸車用鋰電池及儲能電池正極材料持續小量產出貨，產品陸續通過客戶認證，單月營收在全球疫情仍然嚴峻的情況下，該公司1月份營收表現穩定回升，顯示疫情變數的影響正在減緩。

該公司表示，目前鋰電池及儲能電池正極材料為小量產階段，單月營收變動較大，然以單季營收表現來看，公司營運已自去年下半年逐漸回穩，營收逐季升溫。惟終端市場歐、美、日的疫情依舊反覆，公司營運表現仍需密切觀察全球疫情變化。

立凱電為全球高階磷酸系電池領導廠商，擁有日、韓、歐、美多家全球知名電池與汽車及儲能客戶。研發生產高品質、高性價比及高循環壽命的鋰鐵電池正極材料，與客戶共同攜手出貨量累計已經超過1萬3千噸，累計營收超過2億美元，立凱電連續多年穩居全球高端磷酸系電池正極材料市占率第一名，立凱電所累積的量產能力與品質已足以傲視全球。秉持著「人類永續生存與環境友好」的理念，結合上下游夥伴共同減緩懸浮微粒及降低霧霾的困擾，繼102年榮獲「國家永續發展獎」後， 103年起連續6年與中鋼（2002）、台積電（2330）、宏達電（2498）等大型企業並列「台灣Top50企業永續報告獎」金獎並取得台灣企業績效「創新成長獎」雙料獎項，獲得各界高度肯定。

營收 電池 疫情

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