邑錡今年元月營收3,473萬元 年增7.5%

縮時相機大廠邑錡（7402）公布1月合併營收3,474萬元，年成長7.5%、月減10%。

邑錡表示，每年第1季為傳統出貨淡季，不過，旗下自有品牌OBM在電商營運取得佳績，占營收過半比重，帶動元月營收年成長7.5%。創新ODM亦於年初接獲微光影像裝置新專案開發與生產訂單，此訂單有望於下半年生產交貨貢獻營收，帶動整體年度營收大幅度成長。

Brinno自有品牌在疫情期間展現靈活調整銷售策略優勢，透過原廠經營Amazon品牌旗艦店並投入廣告資源，有效帶動整體經銷商線上銷售，北美Amazon更迎來12個月來銷售新高表現。由建築專用旗艦機種BCC2000領軍的建築相關系列，銷售占比達自有品牌七成，加上本月新推出的周邊控制配件，可讓用戶透過行動裝置進行相機操控，大幅提升用戶使用便利性，完善建築縮時攝影生態。

透過更全面性的功能提升與用戶體驗，持續引領Brinno在建築縮時攝影的領導地位，並帶動自有品牌營收占比破五成的佳績，帶動整體營收毛利成長。