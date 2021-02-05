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去年全球半導體營收4,420億美元 IDC估今年年增7.7%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情影響去年全球經濟，但受惠於雲端運算、遠距工作和學習設備需求，半導體市場整體表現優於預期，根據IDC全球半導體應用預測報告，去年全球半導體營收4,420億美元，年增5.4％，預測今年在疫苗普及，經濟逐步復甦下，半導體市場將達4,760億美元，年增7.7％。

IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示，「未來市場復甦的性質將取決於政府的刺激計劃能多快穩定全球經濟，及疫苗普及後，消費者信心有多大程度的升高與改變」。

Mario Morales認為，「某些特定市場仍處於成長態勢，對今年半導體產業復甦相當重要，包括5G、雲、智慧邊緣和晶圓代工。今年上半年，可以看到企業，雲和電信設備市場有消化庫存的情況，但不致影響今年的成長力道。半導體技術在每個行業復甦的過程中仍然相當關鍵」。

運算系統如PC和伺服器半導體去年達1,520億美元，年增10.9％，主要是在家工作與學習增加企業和消費市場的PC購買力道。此外，員工和學生們從集中位置分散，也迫使雲端服務商，電信商和企業IT部門更積極投資運算基礎架構；IDC預測，今年運算系統半導體營收將達1,610億美元，年增6.3％。

隨著5G手機的成長顯著加速，智慧型手機已是去年半導體發展第二大需求驅動力。雖然去年手機出貨量下降超過5％，但在市場轉向更高ASP的 5G半導體，更多的記憶體、感測器及對更多頻段的RF支持，手機半導體收入成長約3％。

對於半導體廠商來說，今年將是特別重要的一年，因為5G手機將占所有手機出貨量的30％，5G手機的半導體將占營收中近54％。IDC預測，今年手機半導體營收將達1,280億美元，年增11.4％。

汽車和工業半導體市場方面，雖然去年第3季銷售額成長，但由於部分半導體代工廠分配生產及半導體短缺，汽車原始設備製造商正經歷製造中斷的問題。去年包括輕型商用車在內的汽車銷量下降14.5％至7,100萬輛，導致汽車半導體收入下降8.4％至370億美元。IDC預測，今年非內存汽車半導體收入將成長12.6％，市場發展值得期待。

半導體 智慧型手機

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