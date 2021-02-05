台灣微軟大徵才 招百名軟硬體研發人員

台灣微軟今（5）日宣布，因看好台灣完整軟硬體垂直整合場域，以及多元頂尖人才，要將台灣發展為全球技術研發重要據點，要在今年擴大招攬百名軟體與硬體研發人員，讓台灣成為全球關鍵新技術的研發核心聚落，加速協助台灣產業導入前瞻技術。

微軟台灣研發中心負責人張仁炯表示，微軟近幾年加速將全球關鍵技術的核心研發團隊落地台灣，從原有的軟體與AI研發，逐漸擴展到硬體與核心技術，要在台灣建構起具備製造認證、軟體設計、技術研究、平台與應用端開發、裝置創新等面向的研發生態系，並讓優秀人才留在台灣，不必遠赴他鄉就能直接與全球科技精英共事。

微軟表示，微軟在台灣的研發團隊直屬美國總部管理，專注於電腦視覺、使用者意圖等AI應用科技的技術研發，與Azure邊緣裝置、AI產業應用拓展等。本次微軟擴大延攬人才，主要會投入在「Azure Maps團隊」、「資料標註團隊」、「裝置軟體開發和品質部門團隊」及「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」等四大領域。

Azure Maps團隊是微軟企業定位技術核心團隊，負責推進領先市場的地理空間人工智慧、智慧環境和物聯網設備的串聯、與自動邊緣服務，並透過地理資訊與時間軸進行智慧城市深度洞察。該團隊須具備資料建模和分析、資料挖掘、機器學習、跨行業地理空間服務、API和SDK等方面的專家，以建構智慧位置感知Web和行動應用程式。

資料標註（Data Annotation）團隊則是微軟AI解決方案的底層核心技術團隊，為持續精進自然語言處理等關鍵技術研發，將延攬精通音調、說話節奏與知識等共14種語系的語言學專家，包含中、日、韓、菲律賓、阿拉伯文、波斯、孟加拉、史瓦希利語等，以協助完善機器學習模型中的數據資料標註作業，未來更將擴充至其他資料標註領域，為發展更精準的AI解決方案奠定重要基礎。

裝置軟體開發和品質部門（Devices Software & Quality Organization，DSQO）團隊，專注於Surface系列產品內的Android軟體開發、硬體支援和5G、WiFi、藍牙等聯網能力，幫助微軟打造以用戶為中心的創新體驗，並透過持續優化研發工作流程，擘劃創新軟體開發以及劃世代行動應用。台灣團隊聚焦在雙螢幕行動裝置上的軟體與韌體創新開發，將因應未來發展而著重於使用者場景體驗研究、應用設計、硬體支援等，未來能於跨平台上使用。

Azure雲端硬體與基礎建設（AHSI）團隊主責為微軟資料中心打造適用AI、物聯網與邊緣運算等，雲端軟硬體基礎建設，其中包含晶圓設計與開發、超級電腦（AI Supercomputers， AISC）、光學工程、產能與供應鏈管理等。台灣團隊將專注於攜手在地伺服器供應商推動雲端基礎架構發展，為微軟遍布全球的資料中心提供最佳後援。

微軟目前在台灣的研發團隊涵蓋零件、元件、硬體系統、韌體、伺服器、平台、核心技術開發、先進科技研究、基礎資料標註分析，以及各種產業場景應用等面向；而此次除了招攬軟硬體相關研發人員與語言專才外，電腦視覺（Computer Vision）與Power BI核心工程研發團隊也持續徵才中，並提供多個實習職缺，更多資訊可見：aka.ms/joinmstw