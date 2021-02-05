年後找工作嗎？微軟大徵百名研發人才

看好台灣完整軟硬體垂直整合場域，及多元頂尖人才，微軟今（5）日宣布要將台灣發展為全球技術研發重要據點，並於2021一開年擴大招攬百名軟體與硬體研發人員，視台灣作為全球關鍵新技術的研發核心聚落，並加速協助台灣產業導入前瞻技術。

微軟表示，在台灣的研發團隊直屬美國總部管理，匯聚世界各地與台灣本土的優秀軟硬體研發人才，專注於電腦視覺、使用者意圖等 AI 應用科技的技術研發，與Azure邊緣裝置，及AI產業應用拓展等。本次微軟擴大延攬人才需求，來自四大領域：

Azure Maps團隊：微軟企業定位技術核心團隊，負責推進領先市場的地理空間人工智慧、智慧環境和物聯網設備的串聯、與自動邊緣服務，並透過地理資訊與時間軸進行智慧城市深度洞察。該團隊須具備資料建模和分析、資料挖掘、機器學習、跨行業地理空間服務、API和SDK等方面的專家，以建構智慧位置感知Web和行動應用程式。

資料標註（Data Annotation）團隊：微軟AI解決方案的底層核心技術團隊，為持續精進自然語言處理等關鍵技術研發，將延攬精通音調、說話節奏與知識等共14種語系的語言學專家，包含中、日、韓、菲律賓、阿拉伯文、波斯、孟加拉、史瓦希利語等，以協助完善機器學習模型中的數據資料標註作業，未來更將擴充至其他資料標註領域，為發展更精準的AI解決方案奠定重要基礎。

裝置軟體開發和品質部門（Devices Software & Quality Organization，DSQO）團隊：DSQO團隊專注於Surface系列產品內的Android軟體開發、硬體支援和5G/WiFi/藍牙等聯網能力（Connectivity），旨在幫助微軟打造以用戶為中心的創新體驗，並透過持續優化研發工作流程，以擘劃創新軟體開發以及劃世代行動應用。位於台北的團隊聚焦雙螢幕行動裝置上的軟體與韌體創新開發，將因應未來發展而著重於使用者場景體驗研究、應用設計、硬體支援等，未來能於跨平台上使用。

Azure雲端硬體與基礎建設（AHSI）團隊：AHSI團隊在微軟智慧雲端和智慧邊緣的使命下，主責為微軟資料中心打造適用AI、物聯網與邊緣運算等，雲端軟硬體基礎建設，其中包含晶圓設計與開發、超級電腦（AI Supercomputers， AISC）、光學工程、產能與供應鏈管理等。而台北的團隊將專注於攜手在地伺服器供應商推動雲端基礎架構發展，為微軟遍布全球的資料中心提供最佳後援。

台灣微軟此次招攬百名軟硬體相關研發人員與語言專才外，電腦視覺（Computer Vision）與Power BI核心工程研發團隊亦持續徵才中，並提供多個實習職缺。