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科技公司員工PTT曬年終 廣達有六個月超「香」

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
廣達 ／法新社
廣達 ／法新社

科技業年終獎金陸續開獎，今(5)日PTT科技版有相當多有關年終訊息，一則以「肉鬆開獎」文章中，透露廣達（2382）的年終情況，一名網友表示，自己年資1.7年，領到4.2個月；還有一名網友說自己年資2年，領到高達6個月，羨煞許多網友，有網友喊「今年肉鬆吃這麼好喔」！

由於廣達員工開玩笑自己公司是做肉鬆的（與一家做肉鬆的廣達香公司名字同名），有一名網友表示，自己年資1.7年，領到4.2個月；還有一名網友說自己年資2年，領到高達6個月。

對此廣達表示，年終獎金確實在今日入帳，因去年業績有突破性成長，因此每位員工領到的獎金月數較往年多0.5至1個月，不過職務加給部分依照部門及個人考績差異而不同，無法對外詳細說明。

除了「肉鬆開獎」，也有「皮卡開獎」，網友指的「皮卡」就是和碩（4938），因和碩公司英文名為Pegatron，被自家員工暱稱為皮卡，有位網友po文指出，他年資不到一年，有拿到2.2個月年終；也有一網友說自己年資不到3年、卻有3.8個月，「超讚的」！

和碩表示，今日年終獎金入帳，僅表示年終獎金是根據每個員工的績效而定。

廣達 年終獎金 和碩

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