京元電1月營收25.6億元 寫下近八個月來新高

封測廠接單旺盛、且去年第4季以來陸續傳出價格上漲，其中，封測指標廠之一的京元電（2449）近日公布1月營收為25.6億元，寫下近8個月以來單月營收新高，今年營運看好下，該股今（5）日盤中股價上漲逾4%。

京元電1月營收為25.6億元，較去年12月成長8.06%，也較去年同期成長11.94%，由於封測產業去年第3季以來加溫、第4季各廠接單傳出滿載、價格上漲，京元電1月營收也寫下去年6月以來，即近8個月的新高水準，更勝去年下半年的旺季表現。

市場法人認為，今年全球5G手機出貨將較去年大幅成長，而全球重要的手機晶片廠高通及聯發科（2454）今年5G手機晶片也將明顯較去年增加，由於5G手機晶片支援多頻段，針對速度及功能的測試項目更多，因此，市場法人認為，京元電成為兩大手機晶片廠的測試合作夥伴，今年全年的營收以及獲利表現有機會再創新高。

另外近年來中高階智慧手機的鏡頭數量持續提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，台系手機晶片設計商和中國兩家CIS客戶成長可期，都是有利京元電今年業績表現的重要原因。