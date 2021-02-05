聯詠首季業績續旺 盤中攻上漲停

IC設計大廠聯詠（3034）昨日舉行法說會，釋出本季業績將續創新高的好消息，激勵今(5)日盤中股價攻上漲停價479元。

聯詠累計去年合併營收799.55億元，攀上歷史高峰，年增24.2％，毛利率為34.97％，高於2019年的32.02％，獲利為118.17億元，年增幅度為49％，每股純益為19.42元。

展望本季，聯詠預估，以美元兌新台幣匯率1：28來計算，首季營收可能介於252億至260億元之間，季增幅度為12.2％至15.8％，毛利率則介於38％至41%之間。

同時，聯詠也公布1月合併營收為81.22億元，刷新單月營收紀錄，月增11.1％，年增44.5％。

聯詠總經理王守仁指出，由於新冠肺炎疫情還沒有完全解除，居家上班與遠距學習等方式可能成為常態，相關需求估計在第1季仍然持續，甚至延續到第2季，因此雖然往年首季通常都是淡季，但今年可能呈現淡季不淡的情形，該公司所有產品線在本季出貨應會同步增加，包括系統單晶片與驅動IC相關產品。