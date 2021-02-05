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調查：台灣5G下載網速比4G快逾5倍

中央社 / 台北5日電

根據Speedtest台灣5G 報告，台灣去年第4季「5G下載網速」中位數為260.01Mbps，相較於「4G下載網速」大幅高出522%；和2019年相比， 2020年台灣3G、4G、5G綜合「下載網速」提升幅度達30.4%。

國際網路測速機構Ookla首度公布Speedtest台灣5G報告，台灣行動網速持續提升，5G開台更挹注強勁成長動能，2019至2020年台灣3G、4G、5G綜合「下載網速」提升幅度達30.4%，為全球第16名，相較於2019年1月報告，一舉前進13名。

此外，去年第4季，台灣各大都會區5G下載網速也首度出爐，網速結果均接近，台灣「5G下載網速」中位數260.01Mbps，包含桃園市265.01 Mbps、台北市261.79 Mbps、台中市260.20 Mbps、台南市241.72Mbps、新北市236.69 Mbps；相較於「4G下載網速」大幅高出522%。

遠傳5G網速無論下載、上傳、延遲均為全台第一，坐穩「5G網速冠軍」；遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，贏過其他電信業者，目標年底達90%涵蓋率。

遠傳表示，5G布建初期即以六都、百大商圈等人口密集的都會區為目標，並逐步擴大涵蓋範圍至住宅區、商業區、熱門景點、大眾運輸。

遠傳自4G時代即引進「客戶體驗管理系統」（CEM），透過AI分析不同時段、日期、應用服務的網路使用情境，進而配置適當的網路資源，達成效益極大化。例如運用AI分析平日白天的科學園區、夜晚的高密度住宅區、假日熱門景點等不同情境，依需求規劃網路建設。

在5G時代，遠傳除了利用AI大數據分析進行「基地台選址」，更自行研發「自動化5G帶站平台」，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業。

4G 5G 遠傳

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