晶片需求暴增 大老闆出馬搶產能

晶片需求暴增，國際大廠來台搶晶圓代工產能，去年第4季已到了「只問貨量、不問價格」的程度，近期國內IC設計廠業務主管透露，搶產能的「關說」層級愈拉愈高，大老闆們親自化身超級業務員搶單，不但讓晶圓代工業務對客戶「賣面子」的壓力超大，還拉高為高層對話的戲碼。

台灣產能有多緊？IC設計公司業務主管坦言，業務都亮出訂單、提到彼此董總的交情，代工業也拚命道歉「真的擠不出（產能）來了」，更因搶不到產能，還被開了幾次會議檢討。

IC設計業務說，最近最常聽到的就是被質疑：「別家IC設計公司搶得到產能，為什麼你們搶不到！」後來發現，其他公司都是大老闆出面，代工廠多少對重要客戶得賣面子。所以現在都比照辦理，搶產能成了公司董事長或總經理的工作，確保產品能排上產線生產。

近期有大老闆親自請代工廠業務吃飯，讓許多創業成功多年、自認有點地位的老闆覺得不可思議。但更嚴峻的是，大老闆搶產能，小業務推不掉，就換高層出來「婉拒」。已聽說搶產能成了「高峰會議」，高層直接通熱線，只為搶到晶圓產能。