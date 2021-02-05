台美半導體鏈 今談合作

經濟部今（5）日將主持台美半導體供應鏈視訊會議。經濟部長王美花昨日受訪時對於出席廠商、美方代表保密到家，僅說她是我方最高出席層級。王美花透露，預期廠商在會議中將大談半導體發展及未來目標。

當被問到出席名單時，王美花三緘其口，僅說經濟部將由她主持會議，台灣官方代表將有她、次長，工業局、貿易局等單位等政府官員也將出席。對於會議時間、地點，出席的台灣、美國廠商及美國官員都保密。

當媒體追問出席廠商名單時，王美花強調，這是「閉門會議」，為了讓業者自在參與，才選擇不公布名單，表示一切會等到會後再公開對外說明。經濟部表示，約有30家的台美半導體供應鏈上中下游廠商出席，但對於更多細節則無法透露。

據了解，經濟部與國發會上月召開會議邀請台積電、聯電、力積電及世界先進開會，預料今日也會出席。另外，聯發科、旺宏也預計出席。至於美方代表，根據彭博報導，美國國務院助理次卿Matt Murray及商務部代理助理副部長Richard Steffens，都可能出席會議。

對於會議中，若美方要求台灣半導體應優先提供美國車廠，經濟部立場為何？王美花回應，會議將由民間主談整個產業合作，民間怎麼交換意見要到開會才知道，「它重點不在車用晶片，在於更大的半導體產業鏈發展、未來的目標。」

至於會不會跟美方談論疫苗議題，甚至可能拋出「疫苗換晶片」，王美花說，參加會議的都是半導體業者，不可能談疫苗問題。她也強調，疫苗是採購行為，台灣是由衛福部及防疫指揮中心採購，認為外界頻頻談論晶片換疫苗對於經濟自由民主國家，是不精確的意見。

【記者尹慧中／台北報導】日本IC設計新創公司Socionext（索思未來科技）昨（4）日證實，開發中的下世代車用系統晶片將採用台積電5奈米製程，用於下一代先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛所需高效能汽車晶片，預計2022年風險試產，並在2022年第2季送樣給客戶端。