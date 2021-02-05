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華碩PC、板卡出貨 強強滾

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩持續受惠「宅經濟」，今年首季PC、板卡延續去年第4季強勁需求，加上部分遞延訂單出貨，預估今年首季營運淡季不淡。儘管零組件缺貨，但電腦類產品的供應缺口已從去年底逾三成逐步縮小。

去年第4季因台幣強勢升值，但華碩因多元貨幣組合，降低去年第4季匯率風險。在業績方面受零組件缺貨影響，但華碩預期PC部分仍會繳出年增兩成成績。

華碩看好今年首季營運，兩大主力產品線板卡、PC業務本季表現強勁，需求延續至上半年，對整體營運樂觀。華碩筆電強勁需求，不但有教育、電競筆電，連一般消費性及商用NB都全面感受到拉貨力道。去年部分遞延訂單，將在今年上半年陸續出貨。因市場需求強勁，海外終端零售庫存仍偏低，庫存回補力道持續。

儘管市場需求強勁，但運輸難、運費貴加上零組件缺貨仍是負面因素。特別是去年下半年起的缺櫃導致海運價大漲，華碩加重空運比例，也間接讓運輸成本上升。

華碩指出，去年底的電腦類產品的供應缺口高達近三成，現在供應缺口已逐步縮小，但今年首季顯卡缺貨情況與去年第4季相當，關鍵零組件缺貨何時紓解，目前沒有具體時間點。

華碩 電競筆電

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