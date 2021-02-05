華碩衝刺AIoT 結盟振樺電

華碩昨（4）日宣布以15億元策略性入股POS大廠振樺電旗下瑞傳科技，取得三成股權，共同打造工業物聯研製中心（Embedded Foundry），雙方加強布局AIoT事業。

華碩除了先以15億元取得瑞傳三成股權，合作項目還包括積極評估一年後，以瑞傳全部股權價值55億元為基礎，再取得15%股權。換言之，華碩最高將以23.25億元，取得瑞傳45%股權，有意讓瑞傳重返資本市場。

振樺電指出，雙方希望加速在AIoT產業發展。振樺電認同並重視華碩的研發資源與供應鏈能力，可讓瑞傳成為AIoT生態系中的工業物聯研製中心，強化服務全球智能設備原廠與相關系統整合商。華碩將提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳董事會，參與經營管理。

振樺電也表示，由於瑞傳本身具有客制化板卡的製造能力，受到全球供應鏈重新調整的影響，今後華碩原本在中國大陸生產的伺服器板卡，也可能轉回台灣交由瑞傳進行生產。