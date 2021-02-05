聽新聞
test
0:00 / 0:00
華碩衝刺AIoT 結盟振樺電
華碩昨（4）日宣布以15億元策略性入股POS大廠振樺電旗下瑞傳科技，取得三成股權，共同打造工業物聯研製中心（Embedded Foundry），雙方加強布局AIoT事業。
華碩除了先以15億元取得瑞傳三成股權，合作項目還包括積極評估一年後，以瑞傳全部股權價值55億元為基礎，再取得15%股權。換言之，華碩最高將以23.25億元，取得瑞傳45%股權，有意讓瑞傳重返資本市場。
振樺電指出，雙方希望加速在AIoT產業發展。振樺電認同並重視華碩的研發資源與供應鏈能力，可讓瑞傳成為AIoT生態系中的工業物聯研製中心，強化服務全球智能設備原廠與相關系統整合商。華碩將提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳董事會，參與經營管理。
振樺電也表示，由於瑞傳本身具有客制化板卡的製造能力，受到全球供應鏈重新調整的影響，今後華碩原本在中國大陸生產的伺服器板卡，也可能轉回台灣交由瑞傳進行生產。
振樺電於2017年以46億元吃下瑞傳，歷時三年多的營運架構調整，瑞傳營收與獲利皆有改善。振樺電尚未公布去年財報，但去年前三季稅後純益0.8億元、年減78.2%；瑞傳稅後純益1.72億元、年減48.8%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言