啟動新策略 面板雙虎力拚轉型

面板雙虎去年雙雙繳出轉虧轉盈的成績單。友達昨（4）日法說會揭示啟動「雙軸轉型+1」策略，並宣布今年支出的資本支出約220億元。群創則力推「轉型再造．價值躍進」，今年資本支出為250億元，較去年的207億元增加約二成。

友達董事長彭双浪表示，面板產業相對健康的這幾年，將是友達關鍵的轉型年，將透過現有面板事業創造現金流，持續布局場域經濟。友達的雙軸轉型策略，是朝優質產能 （Go Premium） 及極大化面板價值的場域經濟 （Go Vertical） 布局，從友達的顯示器核心技術再升級，並跨入系統、解決方案及服務。今年初完成分割獨立的子公司達擎，可成為驅動友達Go Vertical成長的引擎。彭双浪說明「+1」是指「Smart Inverstment 2.0」，將透過「4+1方場域經營」（智慧醫療、智慧零售、智慧交通、智慧育樂+智慧製造），以及建構生態圈來達成。

他說，友達將持續招募專業人才，不排除透投過合資、結盟、併購、聯盟方式擴大生態圈，找到「互補．合作．共創」的價值，建構完整生態圈、落實在地化生態。

群創表示，將推動技術創新，落實以獲利為依歸的產品策略，極大化產能價值，並積極強化長期競爭力及財務體質，展現「轉型再造．價值躍進」的策略成果。