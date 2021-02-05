KKday導入蘋果App Clips服務

新創旅遊體驗電商平台KKday昨（4）日宣布，導入蘋果的App Clips服務，是蘋果在大中華區首家提供這項應用的旅遊業者。KKday將此技術應用於台北捷運公司旗下三大遊樂場館兒童新樂園、貓空纜車與小巨蛋冰上樂園。iPhone用戶用手機感應或相機掃描行動條碼的海報，啟動App Clips，結合Apple Pay，同時完成購票、結帳並即時以手機條碼入場，不需下載KKday的App或排隊買實體票。

App Clips是蘋果2020年6月開發者大會推出的新功能，掃描行動條碼或NFC感應，不用下載App，也能使用App的部分功能。

蘋果推出App Clips服務後，以旅遊來說還沒有相關業者使用。KKday主動聯絡蘋果，提供許多台灣可適用的旅遊地點，也因為台灣防疫成效好，蘋果才認同旅遊業引進這項服務的可行性。

KKday營銷長黃昭瑛說，蘋果的要求很高，為讓消費者安心旅遊，IT團隊花不少心力做出這項服務。

KKday執行長陳明明表示，疫後的旅遊型態將更加數位化，包括訂購、服務和金流都數位化，KKday App Clips結合這些數位需求。透過這次合作，北捷也加入防疫旅遊數位升級的行列，根據KKday 2020全年度消費者行為洞察，有高達77%的用戶偏好以手機查找體驗商品，近35％用戶在KKday App 內直接選擇行動支付工具進行結帳，至今已累積超過400萬用戶。

黃昭瑛指出，數位旅遊要無縫整合無接觸支付、擴大消費場景，例如大眾交通運輸與娛樂育樂等場域，才能滿足消費者一站式的支付、便利體驗與防疫需求。