科技部核准昇煒、謙鎰及博府進駐中科 投資額5.45億元

科技部科學園區審議會第68次會議今(4)日通過中科3件投資案，包括光電產業的昇煒科技設中科分公司、精密機械產業謙鎰實業及博府智造，投資額總計約5.45億元。

昇煒科技中科分公司將設立於中科后里園區，此案投資金額1.65億元，主要研發車載相機模組、車載DVR系統、光達感測模組、智慧型影像處理系統及熱感測模組等產品，可應用於車載相機、自動駕駛車、手機、消費性電子等市場。

中科管理局長許茂新表示，昇煒具有相機模組設計及製造能力，所開發的光學影像技術已申請超過170項專利，並在光達感測及熱感測模組的封裝技術領先業界，產品極具競爭力。

另為布局車用產品市場，昇煒也積極與車廠、車用電子廠等業界策略結盟，以因應未來先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自動駕駛車龐大市場需求，並提升國內車用影像技術的競爭力。

謙鎰實業將進駐中科二林園區，投資金額3.5億元。謙鎰深耕橡膠精密密封元件產業30年，並與台達電、SKF、Volvo等國際百大企業及工研院等學研單位合作，產品涵蓋精密密封元件及精密金屬零件，積極打造全方位自動化生產流程及智慧化產線。

許茂新指出，謙鎰掌握關鍵TPU熱塑性聚氨酯彈性體搭配玻璃纖維材料配方技術，未來隨燃油、排放法規不斷加嚴，混合動力汽車以及純電動汽車開始大量進入市場，油封用途及產品結構將隨之改變，產品需求提升，前景可期。

博府智造將進駐中科台中園區，投資0.3億元，產品為獨立氣體驅動裝置，安裝在機械手臂與表面加工裝置之間，可多元應用於金屬、木頭及塑膠等材質工件的加工工法，透過智慧的自調適及高度的靈敏性，優化傳統產業研磨製程。

許茂新說，博府為2019年科技部新型態產學研鏈結計畫-價創計畫補助成立的新創公司，曾經榮獲2018年第4屆旭泰論文競賽銅獎，及2019年科技部工程司產學計畫成果發表-機電能源領域簡報特優獎。