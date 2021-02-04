十銓老董另類抗疫 鼓勵認養橘子園強身又凝聚向心力

2020年全球新冠肺炎病毒肆虐，人類的工作及生活形態造成了極大的影響。記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）董事長夏澹寧，想出另類抗疫措施 鼓，勵員工認養橘子園 ，以親近大自然， 強身又凝聚團隊向心力。

十銓表示，自疫情發生以來，積極配合中央疫情指揮中心的指示，董事長夏澹寧除身體力行關懷員工家庭及身防疫狀況，並交代管理處規劃防疫應變與人員分流方案，鼓勵員工前往集團在新竹寶山認養的橘子園，以自然農法進行除草、施肥、剪枝、養護，讓同仁享受戶外生活的同時，遠離室內群聚的風險，也見證滿園桶柑豐碩收成。

有鑑於疫情的不確定性，十銓取消原訂1月底的集團尾牙，並將餐費及抽獎活動轉為1萬元員工慰勞金，連同每年保障二個月年終獎金一併發放。

此外，日前也透過發動員工自由參與耕作的集團認養橘子園採取豐收的桶柑，夏澹寧還特別交管理處以公司名義捐贈2,000千斤的桶柑給新店耕莘醫院及中華聖母堂，以慰問辛苦的醫護人員及分送需要幫助的人。集團員工每人也獲得一大箱，讓同仁與家人一同分享辛苦耕耘的成果，補充維他命 C 增強抵抗力。