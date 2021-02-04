奇景上季財報亮眼 估本季表現會更好

在美掛牌的IC設計大廠奇景光電於今(4)日公布去年財報，其去年第4季營收、毛利率及每ADS盈餘均優於法說會預估，營收、毛利率同創單季歷史新高，且預期本季業績將持續成長。

奇景去年第4季營收為2.75億美元，季增14.9％，年增57.6％，毛利率為31.2％，季增8.9個百分點，主要是在產能供給有限情況下，將產能分配給高毛利率產品，稅後淨利為3,400萬美元，季增3.02倍，每ADS盈餘為19.5美分（折合約新台幣5.61元）。

奇景去年營收為8.87億美元，年增32.1％，毛利率為24.9％，年增4.4個百分點，稅後淨利為4,710萬美元，明顯優於2019年的虧損情況，每ADS盈餘為27.2美分（折合約新台幣8.04元）。

同時，奇景預估，本季營收將較上季成長5%至10%之間，毛利率介於37%至38%之間，每ADS盈餘落在30至34美分之間（折合約新台幣8.63至 9.78元），都將是單季歷史新高紀錄。

奇景的車用顯示器驅動IC市占率約為30%，為全球市占率第一，該公司預期今年車用驅動IC營收將持續強勁成長。另外，奇景的平板電腦TDDI產品，目前全球市占率也是第一，預估第1季平板電腦TDDI營收將連續五季創歷史新高。

在晶圓代工產能吃緊的情況下，奇景仍預期，該公司2021年可獲得的總產能將逐季增加，並持續努力爭取更多產能。