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宏碁小金雞群公布1月營收 智聯服務年增逾3成

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁集團（2353）旗下小金雞群展碁國際（6776）、建碁（3046）、智聯服務（6751）今（4）日公布營收，3家公司元月營收都呈現月減態勢，惟智聯服務較去年增長逾三成。

展碁國際1月營收14.32億元，月減7.3%、年減9.6%；建碁元月營收1.26億元，月減40.8%、年增1%；智聯服務1月營收1.09億元，月減9%、年增33.9%。

智聯服務看好未來企業數位轉型、跨領域合作商機，對今年營運審慎樂觀，不排除擴大海外布局。

智聯服務主要提供資訊系統整合服務，具有資訊周邊產品設備整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案，目前客戶以台灣半導體產業為大宗，其次為電子、製造及金融產業。

智聯服務目前銷售集中台灣，產業別以半導體中下游IC設計、晶圓代工、設備廠商占70-75%為大宗。

建碁先前指出，部分訂單將延伸到今年第1季，公司也跟IPC同業一樣，有客戶訂單遞延現象，比如說智慧工廠、智慧零售、觀光等與公共場域相關業務。

建碁預期，疫情將讓部分客戶永久消失，但整體來看，隨著今年疫情可望降溫，建碁營運也將重回成長軌道，有望交出優於去年的成績。

營收 疫情

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