奇景預估Q1毛利率、每股盈餘 均創單季歷史新高

奇景光電今日公布自結2020年第四季和2020年全年合併財務報表，以及2021年第一季展望。如同之前公布的自結財報數字，奇景2020年第四季營收、毛利率及每股盈餘（ADS），均優於預估，營收及毛利率，同創單季歷史新高。

奇景2020年第四季營收為2.75億美元，較第三季增加14.9%，較前一年同期增加57.6%；毛利率為31.2%，較第三季增加8.9個百分點，較前一年同期增加10.6個百分點，均創單季歷史新高

奇景2020年第四季稅後淨利為3,400萬美元，較第三季增加302.4%，較前一年同期增加3182.4%。2020第四季每股盈餘（ADS）為19.5美分（約新台幣5.61元），第三季ADS為4.9美分（約新台幣1.44元），前一年同期ADS為0.6美分（約新台幣0.18元）

奇景2020年全年營收為 8.87億美元，較2019年增加32.1%；毛利率為24.9%，較2019年增加4.4個百分點。

2020年全年稅後淨利為4,710萬美元，ADS為27.2美分（約新台幣8.04元），2019年稅後淨損1,360萬美元，每股淨損為7.9美分（約新台幣2.44元）

奇景預估2021年第一季，營收較上季成長5%至10%之間，毛利率在37%至38%之間，ADS在30至34美分之間（約新台幣8.63至 9.78元），均創單季歷史新高

奇景車用顯示器驅動IC市占率30%，全球市占率第一，預期2021年奇景車用驅動IC營收將持續強勁成長。

奇景平板電腦TDDI領先業界率先大量出貨，目前全球市占率第一，預估2021年第一季平板電腦TDDI營收連續五季創歷史新高。