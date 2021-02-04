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群創上季賺逾百億 春節前加碼給員工0.5-1個月獎勵金

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創（3481）去年財報報喜。 本報資料照片
群創（3481）去年財報報喜。 本報資料照片

群創（3481）去年財報報喜，繼日前公布將調薪規劃由原訂八月特別提前到一月執行，今（4）日再宣布：獎金方面則是加碼發放，除已發的一個月年終獎金，更於農曆過年前依職務屬性不同，每人加發0.5-1個月激勵獎金（除績效相對落後者外），以感謝2.8萬名員工一年來的努力與貢獻。

群創表示，群創今年再加碼提供同仁優於勞基法的福利如下，與同仁共同迎接人生各個重要階段，包括：

1. 孝親假：雙親年滿75歲，給予員工每年1日孝親假。

2. 陪產檢假：伴侶懷孕，每胎陪產檢假2日。

3. 陪讀假：每名子女幼兒園／小學一年級開學日，陪讀假1天。

4. 旅遊或學習補助：二擇一，每人每年3,000元。

群創指出，照顧員工是群創重要的企業社會責任之一，群創將持續建構友善職場，讓同仁在心安、身安、家安、業安四安的精神中，充分展現職業、事業、志業的發展。群創並期許員工們今年朝向：零錯誤、高績效、超滿意的努力投入，與公司一起邁向正向良善的循環與成長，帶給社會正面影響力。

群創 財報

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