面板市況強強滾 友達董座彭双浪開釋本季仍有三隱憂

面板產業市況從去年年中熱到現在，友達（2409）董事長彭双浪表示，儘管目前因為疫情未歇，仍對宅經濟需求保持正向期待，但友達本季在匯率、缺料和缺工等3個方面，仍會面臨較大的壓力，需要特別關注。

友達今（4）日舉行線上法說會，彭双浪在會中表示，去年在疫情影響下，打亂全球企業發展步調，但也造就新的生活型態。去年疫情爆發後各國陸續封城，交通、生產供應鏈中斷，訂單大幅滑落到谷底；去年第2季開始，因為宅經濟帶動，市況轉為供不應求，帶動大部分面板應用價格上漲，至今已長達8~9個月，是史上最長的漲價期，目前需求也還是強勁，因此對未來保持正面期待。

不過在本季，彭双浪認為友達仍有3個比較大的壓力。首先是從去年下半年就開始攀高的匯率，目前台幣還是相對強勢，可能會影響獲利情形；另外是關鍵零組件的缺料問題，尤其三大玻璃基板供應商工廠自去年9月起陸續發生意外，造成供應壓力；以及中國大陸目前遭遇缺工問題，造成供應鏈的人力比較緊俏。

彭双浪指出，友達近年強力推動智慧製造，光是這3年就下降了7,000人的人力需求，目前只剩下3萬8,000人，缺工壓力相對較小；但是供應鏈缺料、缺工會是比較大的壓力，友達會以過去多年與供應鏈合作的經驗，盡可能達到供應滿足。

展望產業後市，彭双浪表示，經歷前幾年的發展，面板產業已有結構性改變。供給上，過去陸廠倚靠政府補貼，開出大量、集中的面板產能，不過隨著陸廠已占全球六成產能，達到進口替代目標，加上近期大陸積極發展半導體，產生資金排擠效應，讓陸廠產能擴張大幅減少。

此外，韓廠產線也陸續關閉或轉移成其他用途，都讓整體產能擴張緩和下來，讓產業回到市場機制，達成結構性改善並且相對平穩，讓友達可以在此時專注發展價值轉型。

從需求面來看，疫情改變了工作、育樂等生活型態，讓筆電成為必要工具，使用更大尺寸、更多台的電視也變成趨勢。彭双浪表示，目前幾個主要應用都看好持續穩定成長，像是去年電視終端數量雖只小幅成長，但面積成長比預期更大，因此電視終端需求應能保持相對穩定。

筆電方面，去年筆電銷售成長超過二成，目前客戶訂單尚未被滿足，預期成長趨勢至少會維持到今年上半年。車用在去年上半年因疫情影響而下修，但訂單已快速回籠，目前也是需求熱度很高的應用。