雲端視訊產業Zoom推新功能 確保會議室環境健康

雲端視訊產業Zoom Video Communications, Inc.今天宣布，推出Zoom Rooms 全新功能，幫助企業重新回到辦公室，也兼顧遠距工作的新模式。疫情影響企業及員工越來越能接受以更多不同場所作為工作空間，傳統的工作場所侷限也減少，無論是辦公室、共享空間、遠端地點，或甚至是家中，Zoom 平台使企業能夠將員工的健康與安全置於其首要考量。

Zoom指出，為了確保員工及客戶的安全，企業首先面臨解決員工在工作場所前三大擔憂的課題，包含辦公室內同事生病仍來上班、過於擁擠的工作場所以及維持良好的通風。 Wainhouse Research 資深分析師 Craig Durr 表示，超過80％遠距工作的員工表示，返回辦公室，希望至少仍有 50％ 或甚至更多的工作能在遠端完成。

Zoom認為未來是混合工作模式且將日益普及，推出安全重回工作場所並實現混合式工作模式的創新功能。包括將Zoom Room與行動裝置配對監控會議；查看即時人數統計數據，確保符合維持社交距離的規定；並監測會議室環境及空氣品質。透過 Zoom 儀表板、Zoom Rooms 控制器和排程顯示就可以查看環境數據，獲取有關會議室安全性的即時反應。