友達啟動「雙軸轉型+1」策略 走向高值化、場域經濟

友達（2409）今（4）日舉行線上法說會，董事長彭双浪在會中指出，友達將以「雙軸轉型加一」的策略，以Go Premium和Go Vertical為軸心，朝垂直領域解決方案和高附加價值化方向邁進，「加一」則是Smart Investment 2.0，在投資上布局智慧醫療、零售、育樂、交通及製造等場域經濟，並建構完整生態圈，強化競爭力。

Go Premium是指友達核心的面板、太陽能事業，以過往累積的客戶、技術及製造能力為基礎，往高附加價值發展。例如，友達獨家供應的8K無邊框產品，不但是最早推出，友達目前仍是唯一有能力供貨的面板廠；友達在超低能耗、超窄邊框的高階筆電面板，則是擁有70%的高市占率，為全球最大的高階筆電面板供應商。

彭双浪補充，友達也持續在電競產品維持領先地位，可提供超高刷新率、曲面，還有更高階Mini LED的產品；在Mini LED、Micro LED等新興顯示技術布局上，友達已取得領先業界的關鍵技術，逐步進入商品化量產過程，也會持續透過策略投資，建構技術優勢。

Go Vertical則是以友達核心的顯示器技術，結合AIoT應用，打造垂直領域解決方案，提供客戶一站式服務，期望能極大化面板技術價值。彭双浪指出，友達旗下達擎已在今年1月1日分割出來，將更專注於服務垂直場域，積極投入在商用、交通、醫療、工業及教育等市場，結合AIoT應用趨勢，開拓各場域的新商機，期望達擎成為驅動友達Go Vertical的成長引擎。

針對「加一」的Smart Investment 2.0，彭双浪解釋，過去幾年的Smart Investment 1.0是透過審慎投資提升優質產能，雖然沒有大型擴線投資，但著重在原有生產線技術能力，助攻中高階以上產品的加值策略。

Smart Investment 2.0除了繼續提升優質產能，還加上經營「4+1場域」，以及建構完整生態圈二個重點。「4+1場域」包括智慧醫療、智慧零售、智慧交通、智慧育樂等4個場域，是透過核心事業往上加值，+1指的則是智慧製造，過去幾年透過友達自有的內場域培養能力，現在還可以向外提供服務，到外場域挖掘商機。

彭双浪指出，建構完整生態圈是為了因應接下來產業走向「生態鏈對生態鏈」的競爭，有賴於上下游價值鏈的緊密結合，產生整合力量。友達會以投資、併購、結盟等方式建構具競爭力的生態圈，也強化內部全球布局，落實在地化經營，強化在地生態圈，因應短鏈效應及區域經濟的發展。

彭双浪表示，「雙軸轉型加一」的各項策略是相輔相成，會以現有事業創造足夠現金流，投入延伸價值的生態鏈建構，期望加大非純面板的營收比重，減少面板產業景氣循環帶來的衝擊。