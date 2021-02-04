外資賣超116.97億 友達高居賣超個股冠軍

台股今（4）日觀望氣氛濃，封關前賣壓浮現，終場收15,706.22點；三大法人賣超112.73億元，尤以外資賣超116.97億元最多，統計外資賣超個股中，友達（2409）遭外資賣超37,955張最多，傳統產業龍頭股也遭外資賣超。

統計外資今日賣超前十大依序是友達、玉山金（2884）、彩晶（6116）、中鋼（2002）、台泥（1101）、台積電（2330）、開發金（2883）、國泰台灣5G+（00881）、富邦VIX（00677U）、緯創（3231）等；外資賣超友達37,955張居冠，其次是賣超玉山金14,551張，傳統產業龍頭股也遭外資賣超，另外，台積電則是遭外資賣超7,961張。

台積電今日開低震盪，盤中一度翻紅，終場收在627元，下跌3元，跌幅0.47%，統計外資連二賣，不過今日投信買超19張，自營商賣超514張，連三賣，合計今日三大法人賣超8,456張。

友達今日召開法說會，去年第4季合併營收805.4億元，季增10%；歸屬母公司業主之淨利84.4億元，每股純益0.89元，單季毛利率16.9%， 營業淨利率10.3%， EBITDA獲利率21.1%，單季獲利創三年來新高。

友達去年全年合併營收2,709.6億元，年增0.8%，全年歸屬於母公司業主之淨利33.8億元，每股純益0.36元，去年毛利率8.4%，營業淨利率0.8%， EBITDA獲利率13.8%；展望今年，產業供需可望維持在相對健康、平穩的狀態。

外資今日對面板雙虎的買賣超不同調，友達遭外資賣超37,955張，高居外資賣超之冠，投信賣超26,937張，自營商賣超18,416張，合計三大法人賣超83,308張，股價收在16.45元，下跌1.1元。

群創（3481）則是收在14.4元的平盤價位，外資買超4,405張，連二買，投信買超15,705張，自營商賣超960張，合計三大法人買超19,150張。

外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、欣興（3037）、長榮航（2618）、宏碁（2353）、群創、陽明（2609）、台達電（2308）、國喬（1312）、聯合再生（3576）等；買超前兩名都是ETF，另外，運輸股進榜兩家。