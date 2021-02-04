科技行善 精誠揭曉第二屆AI4SG Award得獎者

推動科技行善，資訊服務業者精誠資訊（6214）今（4）日揭曉第二屆Action Intelligence for Sustainable Development Goals Award（ AI4SG）獲獎組織／解決方案，包含：「海盛科技」、「真的假的Cofacts」、「阿龜微氣候」、「永訊智庫」以及「森思眼動」等5家組織。

精誠除提供每家企業各5萬元的獎勵金，未來也將在內外部推廣其解決方案，連結精誠各事業單位與生態圈夥伴，深入探討合作機會與資源缺口，進一步推廣科技應用解決社會、經濟與環境等問題。

精誠舉辦AI4SG Award已邁入第二屆，透過業界領袖推薦參選名單，歷經3個月的評選，以「永續性」、「影響力」、「規模化」與「行動力」為指標，最終選出利用AI技術與數據分析達到養殖永續生產的「海盛科技」；結合群眾協作、開放原始碼、開放資料等打造事實查核機器人，打擊假新聞的「真的假的Cofacts」；運用IoT環境數據感測，結合農業知識，協助農夫做出精準農務決策的「阿龜微氣候」；協助企業運用AI技術進行數據分析，落實永續發展的「永訊智庫」，及透過創新眼動科技幫助重度肢體障礙者達到眼球肌肉復健、達成自主溝通、學習與就業等目標的「森思眼動」。

精誠資訊董事長林隆奮表示，培育優秀軟體人才、壯大台灣軟體生態圈是精誠的企業社會責任，精誠相信科技有帶領社會向上的力量，透過AI4SG Award的舉辦，希望鼓勵更多資訊工作者，能持續用科技行善，擴大軟體生態圈正向循環，也希望有越來越多夥伴加入，共同促進永續願景。

精誠資訊國際軟體事業合作部副總經理暨AI4SG Award遴選委員會主席唐雲順指出，今年獲獎的組織除運用AI人工智慧、數據分析、開放資料等科技工具，也結合了各個領域的知識與專業。相較第一屆獲獎企業，協助解決的問題擴及更多面向，且已有實際應用的案例。希望未來有機會可以連結精誠各事業單位的核心能力進一步推廣好的解決方案，擴大影響力。

精誠資訊永續長黃郁仁表示，精誠除了培育企業內部軟體人才，致力為台灣軟體人才培育盡一份力量，也規劃從國小、國中、高中、大學一路到新創團隊的培育計畫，提供更多人持續在軟體領域發展學習的資源與機會，並鼓勵他們思考，善用科技力打造對社會有益的解決方案；此外，精誠也參與多項與科技力相關的公益計畫，希望在科技行善的架構下，號召更多生態圈夥伴。