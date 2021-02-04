友達法說報喜 估報價續揚、稼動率維持高檔

面板大廠友達（2409）今（4）日舉行線上法說會，董事長彭双浪表示，友達去年表現一如先前預期是「一季比一季好」，今年則因為疫情未見趨緩，宅經濟效應持續發酵，對3C產品需求樂觀以對。展望後市，因為工作天數減少及原料問題，友達整體出貨量預期會季減近一成，不過平均價格預期也會上漲近一成，整體稼動率則將維持在上季高檔約95%的水準。

友達同時公布去年第4季業績，稅後純益達84.4億元，每股純益0.89元，為近13季以來新高。友達財務長曾煜智表示，第4季匯率對公司營收、獲利造成影響，以海關三旬平均匯率來看，台幣對美金升值2.4%、對日幣升值0.8%，綜合所有匯率因素對本期毛利率造成不利影響約1%，不過因為需求強勁， 仍推升整體獲利表現。

在產品比例方面，友達在本次法說會首度將車載及公用顯示器項目單獨列出，友達第4季電視占產品營收比重為26%，筆電、平板及手機占28%，顯示器占16%，公用顯示器、工業電腦及醫療設備等占12%，車載占9%，系統解決方案、新事業及能源事業等占9%。

其中，筆電、平板及手機占比從去年第2季的31%連二季下修比重至28%，主要因手機部分下調，以及筆電因材料短缺而無法完全滿足客戶需求；車載部分則因為車廠需求快速回溫，從去年第2季谷底6%上升至上季的9%。

從產品尺寸來看，第4季50吋以上顯示器營收比重維持在23%，39~50吋自第3季7%上升至9%，20~39吋從21%升至22%，10~20吋從35%略降為34%，10吋以下從14%下降到12%。其中因為43吋出貨量增加，讓39~50吋比重增加；10吋以下比重減少則是因為手機部分下調影響所致。

回顧友達第4季整體表現，合併出貨面積雖略為下降，但因為電視及IT產品報價上漲，第4季平均售價季成長13%至每米平方376美元。