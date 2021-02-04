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精測總座黃水可：對今年展望審慎樂觀

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
精測總經理黃水可。報系資料照
精測總經理黃水可。報系資料照

全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）今（4）日召開法說會，會議中總經理黃水可表示，去年探針卡在第4季營收比重大幅拉升至46%之後，希望未來持續以維持此水準為目標，而對今年營運展望，黃水可則表示，在主要二大客戶今年都有希望成長，再加上全球智慧手機及通訊商機也是向上趨勢，對今年中華精測的展望審慎樂觀。

精測在探針卡領域積極拓展，去年第4季探針卡營收，因前季驗證遞延影響，導致第4季探針卡營收大幅增加，占季營收的46%，全年探針卡營收占比約27%、優於預期，在全球半導體發展維持成長趨勢，精測也看好探針卡在各領域的需求增加下，未來需求值得期待，因此，對於今年的探針卡營運佔比，黃水可表示，希望長期也能以去年第4季的比重為目標。

黃水可並指出，由於公司目前仍積極加強研發能力，特別是在探針卡領域，以今年來看，在全球大環境發展上,，5G時代來臨，AI發展快速，在全球朝向低延遲、廣連結的環境下，周邊5G應用越來越廣，全世界半導體測試所需針，80%我們都已經準備好了，未來精測將逐步把產能開發出來。

黃水可並強調，精測在探針卡領域布局多年，尤其重視研發，除了少數生產設備之外，多數的特用設備方面，精測更在近5年來，在特用設備、技術、工法及檢驗儀器都進行自行研發，因此，都能依客戶需求隨時調整，他看好未來精測在探針卡領域的成長空間還非常大。

中華精測 營收

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