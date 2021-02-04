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螞蟻金服風波未平 「頭騰大戰」再起
在螞蟻金服遭到中國金融機構監管而消聲匿跡後，中國兩大科技公司騰訊和字節跳動多年前的「頭騰大戰」再起。抖音控告騰訊在旗下的微信等平台上禁止分享抖音影片，並求償9000萬人民幣(約3.89億新台幣)。但騰訊也不甘示弱，反告抖音惡意栽贓。
抖音索鉅額賠償
《CNN》報導，抖音在中國的母公司字節跳動向北京智財法院提起告訴。指控擁有每月逾20億活躍用戶的騰訊，禁止抖音用戶在旗下的微信、QQ等平台分享內容。並依騰訊行為對其所造成的業務損失求償9000萬人民幣。
然而，騰訊在數日後也發聲明回擊表示，字節跳動的指控全非事實，提告的行為屬於惡意誹謗，且反控抖音非法收集微信使用者的資訊，違反顧客權益，向法院一併提告，以示自身清白。
內鬥已有先例
根據抖音官方報告顯示，其APP每日活躍用戶數已達6億，足以和叱吒網路多年的騰訊抗衡。而兩公司的鬥爭早在2018年就有先例，當時雙方皆控訴對方用不公平的方式試圖壟斷市場。事件甚至被中國媒體稱為「頭騰大戰」，名稱源於字節跳動旗下「每日頭條」新聞網與「騰訊」兩公司。
在馬雲主理的螞蟻金服因反壟斷嫌疑遭到中國金管機構監管後，中國科技業已人心惶惶，而這場兩大科技公司的惡鬥，勢必將再次讓中國動盪的市場掀起一股波瀾，後續發展值得觀察。
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