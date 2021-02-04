華碩、振樺電結盟 是這個大咖牽線

NB品牌華碩（2357）與工業電腦振樺電（8114）今（4）日宣布深度合作，華碩將砸下15億元取得振樺電百分之百子公司瑞傳三成的股權，據悉，這次品牌華碩會與振樺電合作，主要就是由華碩前總經理、創捷前瞻科技（iMotion Group）董事長沈振來牽線。

沈振來本身是瑞傳科技的董事，本身也是華碩的董事，因此促成這次雙方合作。沈振來每周到瑞傳上班三天，對工業電腦營運相當了解。

華碩除了今年用15億元取得瑞傳三成的股權後，將於2022年2月，評估是否以100%瑞傳股權價值55億元為基礎，進一步取得15%股權，也就是一年後華碩董事會會再評估，是否將再投資8.25億元再增持瑞傳持股15%。

振樺電表示，本次交易將於首季完成，雙方合作效益今年就會看到，隨即就會有華碩伺服器的訂單挹注到瑞傳，同時有華碩的幫助下，將有助於現在缺料的環境下拿到一般料件。

振樺電也表示，瑞傳今年營收可望年增兩位數，營收規模約在60-65億元，2019年時瑞傳占振樺電營收比重約有五成。

沈振來日前表示，目前看來，台灣幾乎每家科技廠都要發展AI，也積極在布局。他認為，AI主要的核心技術會在美國發展，台灣則是強攻應用。

技術的發展不是一下子就跳到AI，而是先從現在的物聯網逐漸發展到區塊鏈，再進一步走到AI世界。

沈振來觀察，到物聯網有兩大趨勢。第一，不僅是少量多樣，且幾乎是台灣企業的天下。第二，均為專案模式，產業更是劃分相當多領域，如醫院、物流、零售等。

未來的人類生活將從「人人互聯」，進化到「人物互聯」及「物物互聯」的時代。傳統的PC和手機完成了 「人人互聯」的目標，但要作到「人物互聯」及「物物互聯」，最直接且最有效的方式，即是借助能夠為萬物產生資料的IPC。

現階段手機已達到互聯階段，且手機出貨量是筆電的十倍，沈振來認為，未來在物聯網時代，對於工業手機的需求可望也有十倍的增長。